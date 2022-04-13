Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине

Администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный источник.

По его данным, предстоящие поставки из наличия американских вооруженных сил будут включать передачу украинским силам гаубичной артиллерии.

"Неясно, когда точно (президент США) Байден планирует объявить о новой помощи", - говорится в публикации. Другие СМИ сообщали, что официальное заявление будет сделано в среду.