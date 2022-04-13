Европейское космическое агентство прекращает сотрудничество с РФ по лунным программам

Европейское космическое агентство (ЕКА) решило прекратить сотрудничество с Россией по российским миссиям "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в среду в заявлении ЕКА.

"Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной", - отмечается в документе.

В частности, "ЕКА прекращает сотрудничество с РФ по "Луне-25", "Луне-26" и "Луне-27". "Как и в случае с [миссией] ExoMars, специальная военная операция России на Украине и "введенные в результате санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕКА осуществление запланированного лунного сотрудничества", говорится в документе, в котором также отмечается, что рассматриваются альтернативные возможности полетов.

Ранее в ЕКА сочли невозможным продолжать сотрудничество в рамках российско-европейской миссии по исследованию Марса ExoMars. "Хотя все элементы миссии ExoMars Rover <...> уже прошли проверку готовности к полету, поскольку сотрудничество с Роскосмосом по ExoMars было приостановлено, миссия не будет запущена в сентябре этого года", - указывается в заявлении.