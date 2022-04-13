Керобян и Мантуров обсудили восстановление объемов торгового объема между Арменией и Россией

В рамках визита в РФ министр экономики Армении Ваан Керобян и заместитель министра Нарек Терян встретились с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи стороны обсудили текущее торгово-экономическое сотрудничество между странами, а также приоритетные направления совместной работы.

В 2021 году взаимный товарооборот вырос на 12,7% и составил 2,5 млрд долл США. Импорт российской промышленной продукции увеличился в годовом выражении на 14%, а экспорт армянских товаров также показал рост, прибавив 10%.

В ходе встречи Ваан Керобян с удовлетворением отметил факт значительного роста товарооборота между двумя странами в январе-феврале текущего года, выразил обеспокоенность заметным снижением показателей в марте, предложив провести работу по устранению причин сокращения и восстановлению роста.

Стороны обсудили целый ряд совместных проектов в различных отраслях. Денис Мантуров подчеркнул важность развития сотрудничества в следующих сферах: горнодобывающая отрасль, металлургия, химическая промышленность и сельхозмашиностроение.

Денис Мантуров пригласил Ваана Керобяна принять участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.