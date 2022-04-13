В Киеве возобновило работу посольство Чехии

Посольство Чехии в Киеве возобновило работу. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, со ссылкой на МИД республики об этом сообщило в среду информационное агентство CTK.

По его информации, чешские дипломаты вернулись в столицу Украины, которую покинули вскоре после начала российской операции.

Правительство Чехии в среду создало пост координатора помощи беженцам с Украины, которых в республике, по данным властей, насчитывается около 350 тыс. На эту должность назначен первый вице-премьер, министр внутренних дел страны Вит Ракушан.