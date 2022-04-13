Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял в среду решение ввести санкции против России и Белоруссии по аналогии с ограничениями Евросоюза, принятыми на прошлой неделе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

Под финансовые санкции и ограничения на поездки попали 200 человек. В отличие от ЕС, власти Швейцарии не стали вводить ограничительные меры на транспортное сообщение из-за географического положения страны.

Подчеркивается, что 13 апреля Федеральный совет решил применить "новые меры, введенные ЕС в отношении России и Белоруссии, за исключением запрета, касающегося транспорта". Отсутствие рестрикций в отношении российского транспорта в Берне объяснили "географическим положением" Швейцарии, которая не имеет выхода к морю и поэтому полагается в снабжении, в частности, на автотранспортные предприятия.

Как уточняется, утвержденные Федеральным департаментом по экономическим вопросам, образованию и исследованиям рестрикции "касаются лиц из сфер политики, промышленности, СМИ <...> и вооруженных сил, а также ключевых олигархов и членов их семей". Утверждается, что в черный список также включены "две дочери президента [РФ Владимира] Путина". В правительстве отметили, что санкции Швейцарии теперь полностью повторяют европейские. Поправки вступят в силу в 18:00 по местному времени 13 апреля 2022 года.