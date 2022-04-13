Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-04-22

ЕРЕВАН, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 апреля, курс доллара США сократился на 0.70 драмa и составил 472.43 драм. Курс евро сократился на 2.75 драмa и составил 511.45 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 5.91 драм. Курс британского фунта сократился на 1.52 драмa и составил 614.21 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 97.33 драмa и составила 29783.30 драм. Цена серебра сократилась на 1.25 драмa и составила 379.80 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.