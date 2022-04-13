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Азиатские индексы снизились - 13-04-22

Азиатские индексы снизились - 13-04-22

ТОКИО, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.93% и составил 26843.49 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.42% и составил 1890.06 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.83% и составил 3186.82 пункта, а HANG SENG вырос на 0.26% и составил 21374.37 пункта.


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