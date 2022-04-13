Наши взгляды на сопредседательство Минской группы ОБСЕ остаются в силе: глава МИД Армении

Армянская сторона продолжает рассматривать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Соны Казарян.

Арарат Мирзоян напомнил, что по инициативе азербайджанской стороны между ним и министром иностранных дел Азербайджана состоялся телефонный разговор. «Мы обсудили то, что обсуждалось в течение прошлого года и зафиксировано в результатах встречи глав государств в Брюсселе, то есть механизмы создания комиссии по делимитации и вопросам пограничной безопасности, а также представления сторон о начале переговоров относительно предполагаемого мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что никаких двусторонних переговоров не было, был разговор о начале переговоров.

Коснувшись сопредседательства Минской группы ОБСЕ, министр сказал: «Наши взгляды на сопредседательство Минской группы ОБСЕ остаются в силе. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта мы видим в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Конференция, установившая этот формат, и решение той конференции никем в мире не отменено, оно в силе».

Он напомнил, что, к сожалению, отношения между странами-сопредседателями не настолько благоприятны по известным причинам, чтобы можно было организовать трехстороннюю дискуссию. «И мы не можем допустить, чтобы в этом плане возник вакуум», - сказал Мирзоян.