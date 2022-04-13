У России и США сейчас нет контактов на высшем уровне, заявил Песков

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Россия и США сейчас не имеют контактов на высшем уровне,ак передает Арменпресс , об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас контактов нет", - сказал он журналистам на вопрос, возможны ли сейчас контакты с США на высшем уровне для разъяснения позиции РФ.

Президент США Джо Байден не раз эмоционально высказывался о политике российских властей, во вторник он употребил слово "геноцид", касаясь ситуации на Украине и ее влияния на весь мир.