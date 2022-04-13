Есть определенное представление, что Баку освободит еще одну группу армянских пленников: Мирзоян

Есть определенное представление, что Азербайджан должен освободить еще одну группу армянских пленников, переговоры в этом направлении продолжаются. Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, коснувшись встречи Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе.

«Вопрос пропавших без вести, освобождения пленных и других удерживаемых лиц находится в центре нашего внимания. Это предмет, тема, цель нашей ежедневной, ежечасной работы. Не могу вспомнить ни одного серьезного обсуждения или встречи, где бы эта тема не поднималась.

Да, на сегодняшний день Азербайджан не выполнил свое обязательство по трехстороннему заявлению от 9 ноября, которое заключается в немедленном освобождении всех военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Приводя разные отговорки, затем связывая вопрос с картами минных полей, хотя здесь нет никакой корреляции с заявлением от 9 ноября, то приводя другие отговорки, Азербайджан сейчас пытается увязать вопрос с поиском пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны», - сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что эти вопросы никак не связаны друг с другом. И все же армянская сторона в знак доброй воли делала и продолжает делать гуманитарные шаги, а также рассчитывает, что поведение Азербайджана должно быть таким же и исходя из гуманитарных соображений, и потому, что это его прямое обязательство, зафиксированное на бумаге.

«Как и ожидалось, тема обсуждалась также в ходе последней встречи премьер-министра Пашинян, президента Азербайджана и Шарля Мишеля в Брюсселе. И есть определенное представление, что Баку освободит еще одну группу армянских пленников. Сейчас мы продолжаем переговоры по этому поводу», — сказал он.

По его словам, обращений по вопросу пленных много, так как вопрос носит гуманитарный характер.