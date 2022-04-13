Приостановлена продажа шоколада «Киндер» производства Бельгии и Германии 

Согласно дополнительной информации, полученной от Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов (INFOSAN), 5 продуктов марки «Киндер», произведенных в Королевстве Бельгия и Федеративной Республике Германия, считаются рискованными.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Инспекция по безопасности пищевых продуктов Армении, приостановлена продажа следующих продуктов марки «Киндер»: Kinder Surprise Uovo Maxi 100g - 1728 шт. (172,8 кг) производства ФРГ; Kinder Schokobons 125g - 3792 шт. (474 кг) производства Королевства Бельгия.

«В то же время сообщаем, что Инспекционным органом никаких ограничений на продажу всех остальных товаров марки «Киндер» не установлено, они подлежат реализации. Из запрещенных партий были отобраны пробы и отправлены на лабораторное исследование. Результаты будут обнародованы», — говорится в сообщении.