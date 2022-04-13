Россия уверяет, что депутатов НС не пустили в Арцах, чтобы избежать провокаций: Мирзоян

Сразу же после инцидента с запретом на въезд в Арцах депутатам Национального Собрания, МИД Армении связался с властями Республики Арцах и властями Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс, об этом 13 апреля в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата Ваагна Алексаняна о том, какие меры приняты для того, чтобы избежать случаи запрета въезда в Арцах в будущем.

«С того момента, как стало известно, что депутаты НС не могут въехать в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, мы, конечно, предприняли меры. Мы связались и с властями Нагорного Карабаха, и с властями Российской Федерации на высоком уровне. Нас заверили, что въезд депутатов НС Армении в Арцах не разрешили, чтобы избежать провокаций.

Что касается нашей позиции, то она четко отражена в заявлении МИД: в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года не предусмотрено никаких ограничений на передвижение по Лачинскому коридору и граждане Республики Армения, в том числе или, если хотите, особенно депутаты Национального Собрания Республики Армения должны иметь беспрепятственный доступ в Нагорный Карабах», - подчеркнул Мирзоян.

Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиционным депутатам парламента Армении не разрешили въезд в Арцах.

МИД Республики Армения заявил накануне, что обеспокоен тем фактом, что военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не допустили группу депутатов Национального Собрания Армении в Нагорный Карабах.

“Указанное действие противоречит Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г., которое предусматривает беспрепятственную связь Нагорного Карабаха с Арменией через Лачинский коридор. Все стороны заявления должны строго следовать его букве и духу, а также выполнять взятые на себя обязательства”, - говорится в заявлении.