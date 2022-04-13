Ваагн Хачатурян принял посла Германии в Армении Виктора Рихтера

Президент республики Ваагн Хачатурян принял чрезвычайного и полномочного посла Германии в Армении Виктора Рихтера и первого секретаря посольства Маркуса Чана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг повестки двусторонних отношений, а также вопросов региональной безопасности и стабильности.

Собеседники отметили, что Армения и Германия имеют большой потенциал расширения сотрудничества и могут осуществлять взаимовыгодные программы в ряде сфер, в частности, в области новых технологий, науки, образования и культуры.