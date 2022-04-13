Грузия вошла в топ-10 популярных направлений для россиян на майские праздники

Грузия стала одним из популярных выборов на майские праздники для россиян вместо Турции, передает Арменпресс.

Российский сайт бронирования жилья выявил альтернативу отдыха в Турции – потребители предпочитают отдохнуть в городах самой России и странах СНГ.

В десятку популярных направлений для отдыха сайт включил Тбилиси, а в первую тройку вошли Сочи, Ялта и Кисловодск.

По данным сайта, туристы бронируют отдых в майские праздники от 3 до 10 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,5 тысячи рублей в сутки. В среднем семья из трех человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей.

Отдых в Грузии для россиян является довольно бюджетным. Сайт бронирования отмечает, что провести четверо суток в Тбилиси можно примерно за 2,5 тысячи рублей в сутки.

С введением Западом санкций против РФ на фоне событий на Украине, путешествия за рубеж стали затруднительны для россиян, кроме того у них могут возникнуть проблемы и с оплатой, так как банковские карты VISA и Mastercard, выпущенные в России, не действуют во многих странах, в том числе Грузии. Поэтому приезжим стоит позаботиться об этом, взяв с собой наличные.