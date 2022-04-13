Правящая в ФРГ коалиция согласилась поставить тяжелые вооружения Киеву

Правящая в Германии коалиция (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП) договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в среду в Twitter эксперт фракции СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер.

"Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжелое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнеров", - написал он.