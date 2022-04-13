ВЦИОМ выяснил, что запас продуктов есть у 85% россиян

В России продуктами питания впрок запаслись 85% россиян, при этом у 61% запасов примерно столько же, как и год назад, у 8% - больше, у 16% - меньше, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 5 апреля среди 1600 взрослых по телефону.

Еще 13% опрошенных сказали, что продуктовых запасов у них нет.

Опрос 1992 года показал, что запасы еды сделал 71% респондентов, жили без запасов 19%, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

30 лет назад 40% россиян объясняли, что делают запас, так как опасаются роста цен, а еще 42% - что ждут дефицита товаров. Сейчас 46% опрошенных сказали, что делают запасы в ожидании роста цен, перспектива дефицита волнует 29% участников опроса.

В Москве и Петербурге, а также в городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек дефицита опасаются по 38%, а повышения цен страшатся 35% (в столицах) и 37% респондентов. В остальных населенных пунктах, включая города-миллионники и села, сильнее опасаются роста цен, а дефицита там ждут меньше 30%.

Комментируя результаты исследование, директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов отметил, что, несмотря на долгие годы отсутствия дефицита продуктов большинство россиян продолжают ими запасаться. Он не читает, что люди запасаются, вспоминая о "тощих! девяностых.

"Скорее всего, мы наблюдаем укорененный в сознании граждан механизм, являющийся частью комплекса адаптационных паттернов, позволяющих россиянам довольно успешно противостоять кризисам – по крайней мере, быть к ним морально готовыми", - считает Львов.