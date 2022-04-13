ВОЗ сообщила о снижении на 24% числа заражений COVID-19 в мире за неделю

Более 7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 22 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 18% по сравнению с предшествующими семью днями, а число случаев заражения сократилось на 24%, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "с 4 по 10 апреля число новых случаев COVID-19 и смертей продолжало снижаться третью неделю подряд". По сравнению с предшествующей неделей это снижение составило 24% и 18% соответственно: в ВОЗ поступили сообщения о заражении 7 221 651 человека и о 22 336 летальных исходах.

Уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (28 марта - 3 апреля) зафиксировано во всех шести регионах ВОЗ. Особенно сильно это проявилось в Европе (минус 26%), Америке (минус 26%) и Африке (минус 17%). Снижение смертности также зафиксировано во всех регионах, причем особенно заметно в Африке (минус 73%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 21%), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Республика Корея сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 1 459 454. Далее следуют Германия (1 019 649), Франция (927 073), Вьетнам (453 647) и Италия (447 322). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 3 682. Далее следуют Республика Корея (2 186), Россия (2 008), Германия (1 686) и Бразилия (1 120), сообщается в информационном бюллетене ВОЗ.

По состоянию на 19:15 мск 12 апреля в ВОЗ поступили сообщения о 497 960 492 заразившихся коронавирусом и 6 181 850 умерших. За сутки число инфицированных выросло на 736 460, летальных исходов - на 1 986.