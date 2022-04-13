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В Армении открыты все автодороги межгосударственного и республиканского значения

В Армении открыты все автодороги межгосударственного и республиканского значения

Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 14:30  13 апреля, в Ашоцке, Раздане, Севане, Чамбараке, Гаваре идет снег, в Дилижане, Ноемберяне - мокрый снег. Как передает «Арменпресс», все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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