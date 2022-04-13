Южная Корея не рассматривает поставку летального оружия Украине

Южная Корея не рассматривает возможность поставки Украине летального оружия, несмотря на просьбу Киева, подтвердило журналистам уполномоченное лицо в МИД Республики Корея.

Ранее действующая администрация Южной Кореи решила передать Украине дополнительную гумпомощь на сумму в 30 миллионов долларов в дополнение к уже отправленной помощи на сумму 10 миллионов долларов, часть которой была предоставлена через международные организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, министерство обороны со следующей недели поэтапно отправит Киеву военные товары, но не оружие, на сумму 2 миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов), включая бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухие пайки. Поставки будут осуществляться гражданскими авиарейсами в Европу. Ранее в минобороны уже предоставило аналогичную помощь Украине в размере одного миллиарда вон (примерно 816 тысяч долларов).

"Мы оказываем содействие (Украине) посредством такой гуманитарной помощи, исключающей вооружения… Мы также продвигаем план дополнительной помощи. На данном этапе идут переговоры о дополнительных поставках военных товаров, поставка вооружений не рассматривается. Эту позицию обнародовало и наше министерство обороны", - заявили журналистам в МИД.

Также Корейская ассоциация фармацевтических и био-фармацевтических производителей заявила, что поставит Украине гуманитарной и медицинской помощи на три миллиарда вон (примерно 2,45 миллиона долларов).