Ситуация в Парухе на данный момент спокойная: состояние раненого военнослужащего оценивается как стабильное

Состояние военнослужащего, раненого в районе Паруха, оценивается как стабильное. Как передает «Арменпресс» об этом сообщили из Арцаха. Также сообщили, что в Парухе на данный момент ситуация спокойная.

Миротворческий контингент РФ, дислоцированный в НК, 12 апреля заявил, что за прошедшие 24 часа на территории Паруха со стороны ВС Азербайджана зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня, в результате которого с армянской стороны был ранен военнослужащий.

Командование миротворческого контингента в сотрудничестве с представителями обеих сторон сгладило инцидент.

Согласно сообщению Минобороны России, для обеспечения безопасности миротворцев РФ и предотвращения возможных инцидентов продолжается взаимодействие с Генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.