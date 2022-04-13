Боррель заявил, что ЕС пытается сдержать распространение конфликта вокруг Украины

Евросоюз не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а пытается сдержать его. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, с таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в среду интервью газете El Mundo.

"Мы не продвигаем войну, мы не способствуем распространению войны, - сказал он. - Мы пытаемся сдержать ее, как в ее пространственном измерении, чтобы она не затрагивала другие страны, так и в ее вертикальном измерении, чтобы не использовалось более смертоносное оружие".

"Мы прилагаем большие дипломатические усилия, - заверил глава дипломатии ЕС. - Мы должны постараться закончить войну как можно скорее, но нам важно, как она закончится. И она всегда будет заканчиваться переговорами".

"Мы помогаем Украине в военном отношении, - напомнил Боррель. - Если европейские лидеры говорят, что Украина защищает европейские ценности, и они ведут войну, которая защищает нас, поступать иначе было бы лицемерием". "Энергетическая зависимость Венгрии [от РФ] отличается от Испании, - отметил он. - Нужно выстраивать единые ответы, но для этого должны быть усилия солидарности. Наиболее затронутые [страны ЕС] должны будут получить компенсацию, чтобы они участвовали".