Мы будем верны борьбе за независимость на основе права народов на самоопределение: президент Арцаха

12 апреля в городе Мартакерт президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с руководителями областной администрации, общественными деятелями и активными представителями местного населения. Как передает «Арменпресс», Главное информационное управление Аппарата президента Республики Арцах сообщает, что были обсуждены последние геополитические события, военно-политическая ситуация в Арцахе, вопросы безопасности и социально-экономические вопросы.

Президент коснулся недавних провокационных действий противника в районе Карахлуха и села Парух Аскеранского района, отметив, что переговоры с командованием российского миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе, о выводе азербайджанских подразделений еще продолжаются. Он подчеркнул, что обеспечение относительно хрупкого мира в зоне конфликта возможно благодаря присутствию российских миротворческих сил, народ и власти Арцаха убеждены, что их присутствие должно быть гарантированным и бессрочным с соответствующим усилением военнослужащих и боевой техники.

Президент подтвердил приверженность властей Арцаха борьбе за независимость и государственное строительство Республики Арцах на основе права народов на самоопределение.

Глава государства коснулся также вопросов обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, отметив, что уже ведется работа по развитию солнечной энергетики, обеспечению рационального использования малых ГЭС, лесных и других природных ресурсов и земель. По словам Араика Арутюняна, в соответствии с намеченной программой будут проведены работы по благоустройству межрегиональных и внутриобщинных дорог.

После встречи президент Арутюнян в сопровождении духовного настоятеля Мартакерта отца Ованеса Ованнисяна посетил церковь Св. Иоанна Карапета в Мартакерте, где принял участие в совместной молитве, звучащей во всех церквях Арцахской епархии ААЦ.