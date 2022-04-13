Япония получила приглашение участвовать в AUKUS, сообщили СМИ

Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе США, Британии и Австралии AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила японская газета "Санкэй".

Согласно сведениям газеты, Япония получила такие приглашения от каждой страны-участника альянса. Страны AUKUS заинтересованы в партнерстве с Японией, так как при разработке гиперзвукового оружия и средств радиоэлектронной борьбы может быть использован высокий технологический потенциал Японии в таких областях как киберпространство, квантовые технологии, искусственный интеллект и других.

Мнения в правительстве относительно перспектив такого сотрудничества разделились. Одни считают важным укрепление альянса вокруг США на фоне растущей военной мощи Китая, другие, наоборот, сомневаются в его целесообразности, так как у Японии уже есть двусторонние сотруднические отношения с каждым из трех государств, но при этом она не сможет войти в ряд проектов, таких, как проект атомных подводных лодок.

Япония приветствовала создание оборонного альянса в прошлом году и поддержала его решение, направленное на разработку гиперзвукового оружия весной этого года.

Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него.

В середине прошлого сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро.