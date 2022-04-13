Президент Армении и посол Италии в Армении обсудили процесс мирного урегулирования вопроса Нагорного Карабаха

Президент республики Ваагн Хачатурян 13 апреля принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в Армении Альфонсо Ди Ризо.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян, коснувшись недавнего визита в Армению делегации, возглавляемой министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, отметил, что каждый визит способствует выявлению новых перспектив и путей взаимовыгодного сотрудничества.

Он подчеркнул, что взаимные визиты на разных уровнях дают возможность последовательно развивать межгосударственные отношения и углублять связи между двумя дружественными народами по всем направлениям.

На встрече с обоюдным удовлетворением было подчеркнуто, что армяно-итальянские межгосударственные отношения основаны на исторической дружбе двух народов, и нынешний высокий уровень политического диалога соответствует чаяниям армянского и итальянского народов.

Было подчеркнуто, что связи между двумя дружественными народами являются хорошей основой для установления более тесных отношений.

Собеседники коснулись и региональных проблем и вызовов, нынешнего состояния процесса мирного урегулирования вопроса Нагорного Карабаха.