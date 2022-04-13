В перестрелке на киргизско-таджикской границе ранены двое гражданских

Двое гражданских пострадали в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии.

По данным медиков, один пострадавший находится в стационаре, проведена первичная хирургическая обработка, состояние средней тяжести. Второй пострадавший после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.

Вечером во вторник Пограничная служба Киргизии сообщила о двух перестрелках на киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии. По предварительным данным, в ходе первого столкновения один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение. Во время повторной перестрелки, произошедшей около 21:17 (18:17 по Москве), ранение получил киргизский военнослужащий, его состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, сообщалось об обстреле из миномета киргизского села.

Позже Пограничная служба Киргизии сообщила о том, что в ходе переговоров стороны договорились об отводе дополнительных сил и средств в места постоянной дислокации от места вооруженного инцидента на киргизско-таджикской границе.