Азербайджан пытается привести процесс переговоров в тупик: Никол Пашинян

В Брюсселе министрам иностранных дел Армении и Азербайджана было поручено начать подготовку будущего мирного соглашения и проводить переговоры в этом направлении. После публикации этой информации нас раскритиковали за фактический отказ от идеи проведения переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в своем выступлении в Национальном Собрании 13 апреля.

«Действительность немного иная. Мы не отказались от этой идеи, но вы также знаете, что отношения между сопредседателями крайне напряжены в связи с событиями на Украине. Кстати, эта напряженность началась еще в 2011 году с событий в Сирии, что не могло не отразиться на наших региональных событиях. И сейчас, учитывая ту напряженность, мы не можем пассивно ждать действий сопредседателей. С другой стороны, начало двусторонних переговоров никоим образом не запрещает вовлечение сопредседателей в процесс», - сказал он.

Никол Пашинян отметил, что подготовка процесса должна начаться немедленно, и мы надеемся, что Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана смогут своевременно выполнить данные поручения. По словам премьер-министра, нужно отметить, что сегодня все международное сообщество готово поддержать процесс, и эту возможность нужно действительно использовать.

«Хотя прямое участие международных партнеров в ряде вопросов мирной повестки заметно и невооруженным глазом. Вы знаете, что существует трехсторонняя рабочая группа Армения-Россия-Азербайджан по открытию региональных коммуникаций, сопредседателями которой являются вице-премьеры. Это не мешает нам обсуждать этот вопрос с нашими партнерами в ЕС, США, Франции, Иране и Грузии. А в ходе нашего последнего телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным мы договорились активизировать работу трехсторонней рабочей группы», - сказал премьер-министр РА.

Он отметил, что Азербайджан и здесь пытается завести процесс в тупик, пытаясь перевести нашу заинтересованность в открытии дорог в коридорный разговор.

«Но, как я неоднократно заявлял, такой подход для нас абсолютно неприемлем. Примечательно, что Азербайджан пытается реализовать повестку открытия региональных коммуникаций таким образом, чтобы в результате блокада Армении не была бы преодолена, а, наоборот, углубилась, или стала бы новым оправданием агрессивной политики в отношении Армении. Именно поэтому мы должны проявлять максимальную гибкость в этом вопросе, в то же время четко отстаивать наши принципиальные позиции и территориальную целостность Армении», - заключил премьер-министр.