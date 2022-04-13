Факты расовой дискриминации, проявляемой Азербайджаном, мы используем для обоснования наших позиций в переговорах: Пашин

Для нас очень важно укрепить международную легитимность позиции Армении по статусу Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян во время выступления в Национальном собрании 13 апреля.

«В этом отношении судебный иск Армении против Азербайджана, поданный в Международный суд 16 сентября 2021 года, имеет очень важное значение. Иск основан на Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и мы надеемся, что разрешение иска, которое, к сожалению, не будет слишком скорым, станет весомым фактором в защите прав армян Нагорного Карабаха», - заявил премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что мы должны подчеркнуть, что своими действиями Азербайджан наш иск, обвиняющий эту страну (Азербайджан) в проведении политики национальной ненависти, делает все более обоснованным. Как, например, печально известный парк трофеев в Баку, где были выставлены манекены истекающих кровью армянских солдат, и на их фоне фотографировались улыбающиеся азербайджанские школьники. Упомянутые манекены были изъяты оттуда по решению международного суда.

Продолжая тему расистской политики Азербайджана, премьер-министр РА отметил, что одним из важнейших доказательств этого является создание в Министерстве культуры Азербайджана рабочей группы по уничтожению армянских надписей с армянских церквей.

«Мы должны использовать все эти факты в Международном суде. Мы должны обосновать эти факты необходимостью запуска эффективных механизмов защиты прав армян Нагорного Карабаха. И, конечно же, мы должны использовать эти факты для обоснования наших позиций на мирных переговорах и обеспечения их международной легитимности», - подчеркнул Никол Пашинян.