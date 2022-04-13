В вопросе обеспечения максимальной эффективности сотрудничества с Грузией нет разногласий: Никол Пашинян

Влияние наличия разных векторов в сфере внешней политики, выбора разных интеграционных систем на армяно-грузинские отношения сведено к минимуму. Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Ширака Торосяна относительно армяно-грузинских отношений.

Депутат значение армяно-грузинские отношений представил в трех аспектах: транзит, в основном, проходит через территорию Грузии, в Грузии проживает большое количество армян, есть общие интересы с точки зрения региональной безопасности.

Пашинян подчеркнул, что значение отношений между странами трудно переоценить. «Но следует отметить, что определенное влияние на эти отношения оказывают сопутствующие факторы. И это влияние не морально-психологическое, а скорее структурное. Также определенное влияние оказывает то, что у нас разные векторы в сфере внешней политики, то, что мы выбрали разные системы интеграции. Но мы должны довольствоваться тем, что фактически это влияние на наши отношения сведено к минимуму», - сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, мы должны постараться не допустить даже малейшего влияния на экономические отношения между двумя странами, тем более, что существует соглашение о свободной торговле. «Есть вопросы, связанные с транзитом, которые просто непреодолимы. Когда Верхний Ларс закрывается из-за погодных условий, ни правительство Грузии, ни правительство Армении ничего не могут с этим поделать. Сейчас мы приняли решение о запуске парома. Еще предстоит понять, заработает он или нет», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, задача межгосударственных отношений с Грузией состоит в том, чтобы сделать сотрудничество во всех сферах экономики, политики и культуры максимально эффективным. В этих отношениях очень важен фактор наших соотечественников в Грузии. «Мы последовательны в этих вопросах. Мы рады, что у правительства Грузии, у нашего правительства нет недопонимания по этим вопросам. Остается реализовывать конкретные проекты, конкретные работы в атмосфере эффективного взаимного доверия и дружбы», - сказал Пашинян.