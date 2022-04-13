Считаем важным, чтобы российские миротворцы вывели азербайджанские подразделения из зоны своей ответственности: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся вторжения азербайджанских вооруженных сил в село Парух Республики Арцах и предшествовавших ему событий, подчеркнув, что эти действия являются доказательством расистской политики Азербайджана.

«Вначале, Азербайджан взорвал единственный газопровод в Нагорный Карабах в то время, когда в Карабахе свирепствовали невиданные холода. На восстановление трубопровода ушло 11 дней, но при этом выяснилось, что в результате ремонта Азербайджан установил на трубопроводе задвижку, которая была закрыта в тот день, когда в Карабахе выпало беспрецедентное количество снега, до 1,5 метра, а температура воздуха упала до минус восьми. Эта антиармянская акция была, по сути, продолжением того, что уже делал Азербайджан, громкоговорителями на армянском и русском языках призывал жителей ряда карабахских сел покинуть свои села, в противном случае угрожая их выселением. Эти требования сопровождались освещениями домов жителей деревни по ночам и азаном, звучащим по громкоговорителям. Это не что иное, как проявление религиозного терроризма и, с другой стороны, дискредитация ислама.

Но история вторжения в село Парух, находящееся в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, показала, что Азербайджан не собирается довольствоваться психологическим терроризмом и выселением армян Арцаха посредством вооруженного терроризма является одной из его основных и ключевых задач», - сказал Пашинян в своем выступлении в Национальном собрании.

«Но на данный момент мы считаем важным, чтобы миротворческий контингент РФ предпринял меры для вывода азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности. Это абсолютная необходимость и серьезнейшее испытание для миротворческой миссии Российской Федерации в Нагорном Карабахе» - подчеркнул премьер-министр РА.