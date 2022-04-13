Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует вновь переговорить с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести новые телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он сообщил в среду в эфире телеканала France 2.

"В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Макрон, который сейчас баллотируется на второй срок на президентских выборах во Франции.

Также Макрон заявил, что прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и восстановить там мир. При этом он не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему "геноцидом".

"Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском - прим. ТАСС)", - сказал Макрон, отвечая на вопросы ведущего. "Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели", - заметил французский лидер.

Во вторник Байден заявил журналистам, что события на Украине кажутся ему "геноцидом", при этом он добавил, что оценку происходящему должны давать юристы.

Макрон посещал Москву 7 февраля для переговоров с российским коллегой. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры. За последние недели их было девять.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов, явка составила 73,69%. На высший государственный пост претендовали 12 кандидатов. После подсчета 100% голосов во второй тур вышли Макрон (27,84%) и его главная соперница - лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен (23,15%). Голосование состоится 24 апреля.