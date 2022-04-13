Процесс должен идти без предусловий, мы продолжаем по этой логике: Пашинян о нормализации отношений Армения-Турция

Если процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией не даст быстрых результатов, весьма вероятно, что он прекратится. Стороны согласились, что процесс должен проходить без предварительных условий, такой логики придерживается и армянская сторона. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе своего выступления в Национальном собрании 13 апреля, отвечая на вопрос Саркиса Ханданяна от фракции ГД о нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Депутат подчеркнул, что армянская сторона четко заявляет о том, что этот процесс должен проходить без предварительных условий, но некоторые заявления турецких властей создают впечатление, что Турция продолжает ставить нормализацию отношений с Арменией в зависимость от отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Да, спецпредставители договорились, что процесс должен идти без предварительных условий. Как мы воспринимаем, так и будем продолжать процесс по этой логике. Мы при обсуждениях с нашими международными партнерами говорим, что у нас складывается впечатление, что этот процесс может и не дать быстрых результатов. Но если процесс не даст быстрых результатов, очень вероятно, что он прекратится. И мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы этого не произошло. И чтобы мы могли продвигаться маленькими шагами », - сказал Пашинян, подчеркнув, что они понимают все риски и препятствия.

Он подчеркнул, что в то же время, следуя такой логике, разговор должен быть продолжен, чтобы стать диалогом.

На вопрос, ценит ли он поддержку международных партнеров в процессе, есть ли сопротивление процессу, Пашинян ответил отрицательно, отметив, что они видят полную поддержку со стороны международных партнеров. «Другое дело, что мы должны быть очень осторожны с этими инструментами, средствами этой поддержки, потому что, тем не менее, речь идет о двусторонних отношениях, мы должны руководствоваться этой логикой, но, конечно, эти отношения очень важны и в международном контексте. Поэтому, переведя разговор на двусторонний уровень, мы должны использовать и международную поддержку», - заключил премьер-министр.