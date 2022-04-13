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В Армении за прошедший день подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19

В Армении за прошедший день подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 13 апреля в Армении всего подтверждено 422 711 случаев заражения COVID-19, 410 387 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 621 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 023 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 540 тестов. Подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19, 22 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего проведено 3 005 171 тестирование.
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