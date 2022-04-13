Мы не имели никаких иллюзий, начиная разговор с Азербайджаном и Турцией, но он должен продолжиться: премьер-министр РА

В нынешней непростой геополитической ситуации Республика Армения должна проводить активную внешнюю политику, и международные контакты, проводимые на уровне премьер-министра, дают определенное представление об этой активности. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе своего выступления в Национальном собрании 13 апреля.

«В 2021 году у меня были четыре двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, четыре встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, три встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, две с президентом Исламской Республики Ирана Ибрагимом Раиси. Также состоялись двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните. При посредничестве президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона я трижды встречался с президентом Азербайджана», - подчеркнул Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, ключевая и главная цель всех этих контактов заключается в одном - в этой новой ситуации лучше понять, что думает и чего хочет мир. Сделать наше мышление более понятным миру, более созвучным глобальным тенденциям. Вести, по возможности, сбалансированную внешнюю политику. Глава правительства в этом смысле отметил важность проводимой РА региональной политики.

«Наши традиционные активные контакты с Ираном и Грузией мы пытаемся активизировать, в то же время, начав разговор также с Азербайджаном и Турцией. Конечно, у нас нет никаких иллюзий, но то, что разговор должен продолжаться с целью превратиться в реальный диалог, я думаю, это очевидно и отвечает государственным интересам Республики Армения.

Государственный интерес нашей страны - это тот фактор, который должен стать нашей мотивацией во всех действиях», - отметил премьер-министр РА.