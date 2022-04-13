Это вызывает недоумение: премьер-министр о запрете на въезд депутатов НС в Арцах

В Национальном собрании премьер-министр Никол Пашинян коснулся запрета на въезд группы депутатов Национального собрания РА в Нагорный Карабах 12 апреля. Как передает «Арменпресс», премьер-министр РА отметил, что вызывает недоумение тот факт, что 12 апреля миротворческая военная группировка Российской Федерации не пропустила в Арцах группу депутатов Национального собрания РА.

«Вызывает недоумение, так как такая практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября о том, что Лачинский коридор призван обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Кстати, хочу сказать, что в коридоре не предусмотрена функция проверки какого-либо порядка, тем более запрета или блокирования проезда депутатов Национального собрания, поскольку он именно для того, чтобы обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией», - подчеркнул премьер-министр.

Вице-спикер НС РА Ишхан Сагателян накануне сообщил, что оппозиционным депутатам Парламента РА не был разрешен въезд в Арцах.

В МИД РА заявили, что обеспокоены тем, что военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не впустили в Нагорный Карабах группу депутатов Национального собрания РА.

«Указанное действие противоречит трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, которое предусматривает бесперебойную связь Нагорного Карабаха с Арменией через Лачинский коридор. Все стороны заявления должны строго следовать ее букве и духу, а также выполнять свои обязательства», - говорится в заявлении МИД РА.