Реакция ОДКБ на вторжение Азербайджана на участке Сотк-Хознавар – промах этой организации: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в Национальном собрании обратился и к промахам правительства в 2021 году, упомянув в качестве таковых вторжение азербайджанских подразделений 12 мая 2021 года на суверенную территорию Республики Армения, на участок Сотк-Хознавар. Пашинян назвал это промахом Вооруженных сил и правительства Армении, но добавил, что то, как на все это отреагировала Организация Договора о коллективной безопасности, является промахом и этой организации.

«Почему произошел этот промах? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, возможно, произошедшее следует рассматривать в контексте ряда важных событий, которые ему предшествовали. 10 мая 2021 года Национальное собрание Республики Армения было распущено в силу закона, и наша страна вступила в этап внеочередных парламентских выборов, и однозначно, что одной из мотиваций вторжения, произошедшего через два дня после этого, было желание парализовать государственные институты и государственность Армении, спровоцировать предвыборный и поствыборный хаос и оказать конкретное влияние на результаты выборов. Мы можем прямо сказать, что это было нападением и на демократию Армении. Но контекст майского вторжения останется неполным, если не принимать во внимание февральские события, когда Генштаб ВС Армении открыто втянулся в политику, выступив с требованием отставки правительства. Следует отметить, что оппозиция, бывший лидер которой признался, что во время войны он призывал генералов направить оружие на здание правительства, а не на врага, в конце концов, добилась своего. И оказалось, что в армии есть силы, которых больше интересует, не то, что происходит на границе, а то, что происходит на площади Республики, проспекте Баграмяна, улице Мелик-Адамяна», - сказал Пашинян.

По его словам, политизация Вооруженных сил и их вовлеченность в политические интриги в очередной раз показали свою катастрофичность. «И когда мы оглядываемся на многие события, иногда создается впечатление, что военные неудачи просто необходимы некоторым для того, чтобы сформулировать мотив для смены власти в Армении. Конечно, это может показаться конспирологией, но анализ наводит именно на такие мысли. Явное появление ряда высокопоставленных военных деятелей на оппозиционном поле сразу после их увольнения подтверждает те гипотезы, о которых я говорил до известных событий. Многие из них сегодня выступают в оппозиции, а сами несут личную ответственность за ряд провалов, возложенных на власть.

В любом случае многолетняя политизация армии, ее полное вовлечение в коррупционные цепи стали одной из системных проблем, поставивших нас на грань катастрофы. И я имею в виду не только прямые эффекты, но и сопутствующие эффекты. Именно на фоне описанной выше безответственности, политизации и противодействия, как выяснилось недавно, в ВС Армении действовали шпионские сети, сформированные Азербайджаном. Это мы можем сказать на основании разоблачений Службы национальной безопасности, которые уже вызывают серьезные вопросы », - сказал Пашинян.

По его словам, очевидно, что именно политизация и парализованное состояние армии в течение полтора месяца, стали следствием вторжения на Сотк-Хознаварском направлении. И эти события сделали повестку реформ армии более актуальной, одной из основных целей которых должно быть повышение профессионализма армии, преобразование системы срочной военной службы в периодические сборы резерва, примерно по той логике, по которой мы сейчас проводим трехмесячные учебные сборы. Премьер-министр подчеркнул, что в идеале это должно повторяться в жизни человека несколько раз, через определенные промежутки времени.

«То, что произошло на участке Сотк-Хознавар, - это, конечно, промах Вооруженных сил и правительства. Но то, как отреагировала Организация Договора о коллективной безопасности на случившееся, я думаю, было и промахом организации. Вопреки существующим процедурам, ОДКБ пока не приняла решения о мониторинге вопроса, оправдывая давние опасения армянской общественности, что организация, имеющая решающее значение для системы безопасности Армении, ничего не предпримет в нужное время и останется лишь наблюдателем. Дело в том, что пока ОДКБ никак не рассматривала эту ситуацию, даже в качестве наблюдателя.

Вооруженные Силы Азербайджана продолжают находиться на участке Сотк-Хознавар, создавая реальную угрозу безопасности Республики Армения. Но также хочу констатировать, что оккупированные в результате этих событий 45 квадратных километров, к сожалению, не единственные в Республике Армения. С начала 1990-х годов в этом статусе находится еще 70 квадратных километров, и, как я уже сказал, наша политика заключается в том, чтобы рассматривать вопрос в контексте Комиссии по делимитации и демаркации», - заключил Пашинян.