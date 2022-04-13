Статус в данной ситуации - не цель, а средство обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха: Никол Пашинян

Мы неоднократно заявляли о своей готовности начать процесс мирного соглашения. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян завил во время своего выступления в Национальном собрании 13 апреля, представляя итоги реализации программы правительства в 2021 году.

Премьер-министр сообщил, что 10 марта одна из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ передала Армении представления Азербайджана об основных принципах мирного соглашения.

«Эти принципы следующие:

Взаимное признание и уважение суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, политической независимости друг друга;

Констатация отсутствия территориальных претензий друг к другу и де-юре обязательств по не выдвижению подобных требований друг к другу и в будущем;

Взаимное обязательство не создавать угрозы применения силы для безопасности, территориальной целостности или политической независимости в межгосударственных отношениях, не предпринимать действий, не соответствующих целям ООН;

Делимитация и демаркация границ и установление дипломатических отношений;

Разблокирование транспортных и других коммуникаций, создание новых коммуникаций и сотрудничество в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Мы оперативно обсудили эти предложения и признали, что в них нет ничего неприемлемого для Армении, тем более, что де-юре Армения признала территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана ратифицировав еще в 1992 году Соглашение о формировании Содружества Независимых Государств, и это признание и сегодня является частью нашего внутригосударственного законодательства.

Мы констатировали, что у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану, и вопрос Карабаха - не вопрос территории, а вопрос права. Следовательно, мы констатировали, что для Армении принципиальное значение имеют гарантии безопасности армянства Карабаха, обеспечение их прав и свобод и уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха», - отметил Никол Пашинян.

По словам главы правительства, с этим дополнением повестки Армения готова к началу мирных переговоров, и эта позиция была зафиксирована в ходе последней встречи в Брюсселе. Пашинян подчеркнул, что в этой ситуации необходимо отметить очень существенный нюанс.

«Если раньше мы ставили в основу статус Карабаха, и исходя из этого, гарантии безопасности и права, то сейчас мы закладываем в основу гарантии и права безопасности, исходя из этого статуса. Иными словами, мы констатируем, что статус в данной ситуации является не целью, а средством обеспечения безопасности и прав армянства Нагорного Карабаха», - представил премьер-министр.