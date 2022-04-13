Число жертв из-за тропического шторма на Филиппинах выросло до 58 человек

Число жертв тропического шторма "Агатон", обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 58 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) Филиппин.

Ранее местные СМИ сообщили о 14 погибших.

По данным совета, еще семь человек пропали без вести, пострадали восемь. Стихия затронула более 580 тысяч жителей страны в 26 провинциях и вынудила более 42 тысяч человек покинуть свои дома. Среди последствий шторма – сходы оползней, затопление ряда районов, разрушение нескольких мостов и дорог.

Согласно заявлению, во вторник "Агатон" утратил силу до уровня тропической депрессии.