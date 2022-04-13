Армения никогда раньше не оказывала Арцаху столько поддержки, сколько сейчас: Никол Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян уверяет, что Армения никогда так не поддерживала Арцах, как сейчас. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян завил во время выступления в Национальном собрании, представляя итоги реализации программы правительства в 2021 году.

Пашинян обратился к серьезным достижениям Армении в 2021 году. Краеугольным камнем достижений 2021 года он назвал парламентские выборы. «Эти выборы, которые состоялись после катастрофической войны, показали устойчивость нашей государственности и народа, нашу волю к государственности, повысили международный авторитет Армении и продемонстрировали нашу приверженность демократии и демократическим ценностям. Впервые в истории Третьей республики выборы 2021 года стали способом преодоления внутриполитического кризиса, а не причиной внутриполитического кризиса», - сказал Пашинян.

Он отметил, что после 44-дневной войны в атмосфере народных волнений, беспорядков, нападений, угроз политическое большинство нашло в себе силы сохранить и отстоять статус верховной власти народа путем проведения досрочных парламентских выборов. Премьер-министр подчеркнул, что благодаря состоявшемуся в прошлом году избирательному процессу, Армения не только преодолела внутриполитический кризис, но и, по мнению международных институтов, совершила переход из ряда стран с электоральным авторитаризмом в ряд стран с электоральной демократией. Этим, по сути, Армения вошла, условно говоря, в высшую лигу демократии, и это важнейшее достижение.

Следующим крупным достижением 2021 года стало обеспечение макроэкономической стабильности в сложный послевоенный период, который, по его словам, усугублялся внутриполитическим кризисом, неопределенностью обстановки в области безопасности и тревогами. «В этих условиях удалось не только сохранить экономическую стабильность государственного управления, но и разместить беспрецедентный объем еврооблигаций на $750 млн с самым низким процентом из всех государственных выпусков», - сказал премьер.

Пашинян напомнил, что авторитетное международные рейтинговое агентство Fitch и Moody's подтвердили присвоенные Армении рейтинги со стабильным прогнозом, оценив уровень кредитоспособности как надежный, используя способность правительства управлять существующими рисками.

«Это очень высокие оценки для раздираемой войной страны. И эти оценки подтвердились на практике, параллельно с политической стойкостью нашей страны, показавшей финансово-экономическую устойчивость. В результате доходы налогового бюджета 2021 года по сравнению с тем, что планировалось в начале года, превысили на 147 млрд драмов. Иными словами, в посткризисный год правительство не только не сократило расходы, но и имело возможность профинансировать дополнительные расходы. Значительная часть этих дополнительных расходов была направлена на решение социально-экономических проблем пострадавшего от войны Арцаха. И на этом фоне, когда с ноября 2020 года по конец 2021 года правительство осуществило в Арцахе программу на 136 млрд. драмов, а бюджетом 2022 года предусмотрело финансирование на 144 млрд. драмов, есть люди, которые говорит, что Армения умыла руки от Арцаха. Армения никогда так не поддерживала Арцах, как сейчас», - сказал Пашинян.

В отчетном году реализован беспрецедентный объем капитальных затрат, на 100 % превышающий запланированный на начало года. По словам Пашиняна, такого показателя никогда не бывало в истории Армении. Абсолютный показатель капитальных затрат в 2021 году также был беспрецедентным в истории третьей республики - 217,8 млрд драмов, при этом объем капитала в 2021 году превысил аналогичный показатель 2018 года на 24,7 млрд драмов и на 65,8 млрд драмов показатель 2019 года. Выполнение 92,3% скорректированного плана капитальных затрат является самым высоким показателем за последние 4 года.

«В результате количество рабочих мест в декабре 2021 года составило 659 471, что является абсолютным рекордом за всю историю предыдущего периода в Армении. Рост числа рабочих мест составил 6,1% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, 4,9% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и 12,1% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. Значительно увеличилась средняя зарплата», - сказал премьер-министр.

Одним из важных факторов решения социально-экономических проблем, стоящих перед страной, правительство считает увеличение финансирования капитальных затрат и повышение эффективности, так как это создает новые рабочие места и повышает заработную плату. На 2022 год правительство запланировало около 350 млрд драмов капитальных затрат.