В Брюсселе мы проявили гибкость: Пашинян об отказе от предложения зеркального отвода войск

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян представил договоренности, достигнутые по итогам трехсторонней встречи, состоявшейся 6 апреля в Брюсселе. Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян подробности встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем в Брюсселе представил в своем выступлении в Национальном собрании.

«Я договорился, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана начнут подготовку мирного соглашения. Что это означает на практике, какими будут график и формат нужно еще обсудить и решить. Но скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном входит в наши планы. Но должен сказать, что у нас нет иллюзий, поскольку мы не исключаем, что Азербайджан постарается как можно скорее завести мирные переговоры в тупик, сделав это поводом для новой агрессии и агрессивных действий против Армении и Арцаха. Так же мы считаем и в связи с работами по делимитации, потому что мы не исключаем, что Азербайджан воспользуется этим процессом для формулировки своих территориальных претензий к Армении, заявляя де-юре, что не имеет территориальных претензий», - изложил премьер министр.

По его словам, понимая и просчитывая все риски и вызовы, они пришли к выводу, что оставаться на том же месте и не иметь прогресса в процессе, не только не снижает, но и усугубляет риски. «Именно поэтому мы достигли договоренности в Брюсселе и по вопросу делимитации, чтобы до конца апреля сформировать двустороннюю армяно-азербайджанскую комиссию по делимитации и безопасности границ и приступить к работе. Какова наша стратегия в этом отношении? Уточнить официальную позицию Азербайджана по границе, официально зафиксировать позицию Армении по этому же вопросу, быть максимально легитимными в своих позициях, то есть использовать в урегулировании границы только факты и аргументы де-юре, добиться признания этой легитимности в международном сообществе и на этой основе достичь соглашения по границе Армения-Азербайджан.

Что это значит. Это означает полагаться на факты де-юре, факты, имеющие отношение к делимитации территории Республики Армения, а не на пожелания или разговоры, потому что я уже говорил об опасностях такой деятельности», - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что после Брюсселя его очень сильно критиковали за отказ от предложения о зеркальном отводе войск. «В этой связи должен сказать, что мы и ранее неоднократно заявляли, что зеркальный отвод войск никогда не был предварительным условием, и мы считаем, что нормальный процесс делимитации возможен только в отношении границ, где есть определенный уровень безопасности и стабильности, чего, к сожалению, нельзя сказать о нынешней армяно-азербайджанской границе.

Наши беспокойства по поводу того, что Азербайджан параллельно с делимитацией хочет поддерживать военную напряженность вдоль границы, чтобы оправдать свои территориальные притязания и сформулировать новые притязания в отношении Армении, наконец-то были восприняты международным сообществом. Но мы уже достигли той опасной точки, когда предложение о зеркальном отводе войск может быть воспринято как политика, направленная на то, чтобы привести ситуацию в тупик. Именно поэтому, как я сказал на заседании правительства 31 марта, мы выразили готовность проявить гибкость и проявили эту гибкость в Брюсселе, надеясь, что международное сообщество будет уделять больше внимания обстановке безопасности вдоль границы», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что соглашение о демаркации в Брюсселе было достигнуто не на пустом месте. Договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, были доработаны, но все это также создало основу для того, чтобы в случае необходимости и Российская Федерация, и западные, и другие партнеры своей информацией, опытом оказали бы необходимую поддержку процессу делимитации границ», - отметил Пашинян.

Он сообщил, что двусторонняя комиссия по делимитации и безопасности границ, как и следует из названия, будет иметь двойной мандат. «Первый - это работа по делимитации, то есть демаркационная работа, второй - обеспечение безопасности и стабильности вдоль всей границы. Это означает, что Комиссия будет иметь определенные полномочия по мониторингу ситуации на границе, а также возможность выступать с конкретными предложениями по повышению уровня безопасности и стабильности на границе. При необходимости к этому процессу можно будет привлечь и международный экспертный потенциал.

Также хотел бы сообщить, что сейчас мы работаем над форматом и составом комиссии и постараемся уточнить состав не позднее 30 апреля. В этот период наши соответствующие должностные лица должны работать с азербайджанской стороной и прийти к общему мнению в отношении этого организационного вопроса», - сказал Никол Пашинян.