Президенты Польши и стран Балтии отправились с визитом на Украину
10:22, 13 Апрель, 2022
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом на Украину и уже едут в Киев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду в Twitter представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.
"Президент Польши Анджей Дуда вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Гитанасом Науседой, Эгилсом Левитсом, Аларом Карисом находится на Украине и сейчас едет в Киев", - информировал он.
"Наши страны таким образом выражают поддержку братской Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому", - добавил Кумох.
Судя по размещенным в Twitter фотографиям, четыре президента едут в Киев на поезде.
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