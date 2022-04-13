Президенты Польши и стран Балтии отправились с визитом на Украину

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом на Украину и уже едут в Киев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду в Twitter представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

"Президент Польши Анджей Дуда вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Гитанасом Науседой, Эгилсом Левитсом, Аларом Карисом находится на Украине и сейчас едет в Киев", - информировал он.

"Наши страны таким образом выражают поддержку братской Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому", - добавил Кумох.

Судя по размещенным в Twitter фотографиям, четыре президента едут в Киев на поезде.