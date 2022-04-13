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Газоснабжение некоторых участков административного района Кентрон временно будет прекращено

Газоснабжение некоторых участков административного района Кентрон временно будет прекращено

14 апреля с 09:00 до 19:00 будет прекращено газоснабжение потребителей и близлежащих общественных объектов различного назначения по улицам Сарьяна, Фрика, Симеона Ереванци (Чкалова) и Конда административного района Кентрон.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения» и призывает соблюдать правила безопасности.
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