Газоснабжение некоторых участков административного района Кентрон временно будет прекращено

14 апреля с 09:00 до 19:00 будет прекращено газоснабжение потребителей и близлежащих общественных объектов различного назначения по улицам Сарьяна, Фрика, Симеона Ереванци (Чкалова) и Конда административного района Кентрон.

Как передает « Арменпресс », об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения» и призывает соблюдать правила безопасности.