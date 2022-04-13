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На автодорогах Ашоцка идет снег

На автодорогах Ашоцка идет снег

По положению на 09:50 13 апреля, на автодорогах Ашоцкого района идет снег.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, отмечая, что все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
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