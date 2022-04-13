Премьер-министр на заседании Парламента представит ход выполнения программы правительства в 2021 году

В Национальном собрании продолжается работа заседания, начавшегося 12 апреля.

Как передает «Арменпресс», на сегодняшнем заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян представит выполнение и результаты программы правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. в 2021 году. Председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян представит годовое сообщение о деятельности Комиссии по телевидению и радио в 2021 году.

В ходе заседания Парламент также выберет члена Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения и 3 членов Комиссии по защите конкуренции.

Депутаты НС уже обсудили 20 вопросов повестки дня: законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «Регламент НС», которым уточняется порядок назначения нового члена на эту должность до окончания срока полномочий члена автономного органа, Соглашение о совместной (объединенной) системе связи Вооруженных сил государств-участников СНГ, Соглашение о финансовом сотрудничестве, подписанное между Правительством Армении и Правительством Германии, проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс РА, направленных на развитие сельскохозяйственного сектора, и др. Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян представил деятельность ЦИК на 2020-2021 годы.

Глава фракции «Айастан» Сейран Оганян и секретарь фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявили, что парламентская оппозиция не будет участвовать в очередных заседаниях Национального собрания. Решение обусловлено процессами, происходящими в Арцахе и вокруг него.