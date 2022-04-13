Южная Корея может оказать Украине в апреле помощь еще на $1,6 млн

Власти Республики Корея планируют направить в апреле на Украину в качестве помощи нелетальные предметы военного назначения, такие как каски и бронежилеты, на сумму $1,6 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на источник.

Согласно его информации, Сеул намерен направить бронежилеты, каски, сухие пайки и медицинские изделия. Поставки планируют осуществлять гражданскими авиарейсами в Европу со следующей недели. По словам источника, стороны в настоящее время обсуждают детали. В марте Южная Корея передала Украине аналогичный груз на сумму 1 млрд вон ($820 тыс.).

Киев неоднократно обращался к Сеулу с просьбой поставить летальное оружие, но там указывали, что это является затруднительным. Так, 8 апреля южнокорейский министр обороны Со Ук отказал Украине в поставках средств ПВО. 11 апреля перед депутатами Национального собрания Республики Корея выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.