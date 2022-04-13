Европейские индексы снизились - 12-04-22

МОСКВА, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.48% и составил 14124.95 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 6537.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.55% и составил 7576.66 пункта, а российский RTSI снизился на 1.21% и составил 1004.70 пункта.