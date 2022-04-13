Цены на цветные металлы - 12-04-22

ЛОНДОН, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.58% и составила 3267.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.39% и составила 10342.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.52% и составила 2394.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.02% и составила 32488.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.35% и составила 42793.00 долларов США, цена на цинк выросла на 2.00% и составила 4376.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.10% и составила 42350.75 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.