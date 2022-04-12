Отказ в допуске на въезд депутатов НС в Арцах противоречит трехстороннему заявлению: МИД Армении

МИД Республики Армения обеспокоен тем фактом, что военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не допустили группу депутатов Национального Собрания Армении в Нагорный Карабах. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Армении.

“Указанное действие противоречит Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г., которое предусматривает беспрепятственную связь Нагорного Карабаха с Арменией через Лачинский коридор. Все стороны заявления должны строго следовать его букве и духу, а также выполнять взятые на себя обязательства”, - говорится в заявлении.