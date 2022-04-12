Киев отошел от договоренностей и вернулся в тупик: Путин

Украина отошла от стамбульских договоренностей в переговорах с Россией и вернула процесс в тупиковую ситуацию, правда, вчера стало известно, что Киев что-то изменил в своей позиции по переговорам, но подробностей пока нет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требование безопасности – это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю. Но такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции", - добавил Путин.