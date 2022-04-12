МО РФ сообщило о ранении армянского военнослужащего около села Парух Республики Арцах

За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Парух со стороны вооруженных сил Азербайджана, в результате которого один военнослужащий Армии обороны Республики Арцах получил ранение. Как передает Арменпресс, об этом говорится в официальном бюллетене МО РФ.

“Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта ФУРУХ (Парух - ред.) со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики, в результате которого один военнослужащий вооруженных формирований Нагорного Карабаха получил ранение. Командованием миротворческого контингента, во взаимодействии с представителями обеих сторон, инцидент урегулирован.

Российскими миротворцами проведено патрулирование по четырем маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре.

Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента продолжается разминирование объектов и местности от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В течение суток очищено 0,5 га территории.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2 364,8 га территории, 689,5 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 260 взрывоопасных предметов.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, - говорится в сообщении.