Всемирный банк готовит Украине пакет помощи на $1,5 млрд

Всемирный банк (ВБ) готовит для Украины пакет помощи на сумму $1,5 млрд на поддержку предоставления населению госуслуг. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом объявил во вторник президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая в Варшавской школе экономики.

"Мы предоставили немедленный оборотный капитал компаниям, осуществляющим поставки на Украину. Сегодня я рад сообщить, что Всемирный банк готовит перевод на сумму $1,5 млрд для Украины, чтобы поддержать продолжение предоставления основных государственных услуг во время войны. Этому способствовало вчерашнее одобрение странами-донорами и странами-получателями <...> помощи в размере $1 млрд для Украины и $100 млн для Молдавии. Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как мы это делали тогда, так мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время", - сказал Мэлпас.

Отвечая на вопрос, намерен ли он посетить Украину, президент банка отметил: "Я бы хотел сделать это, когда на Украине будет мир. Я был на Украине в 2019 году и встречался с президентом [Владимиром] Зеленским, затем я виделся с ним в Мюнхене месяц назад и с тех пор я разговаривал с ним по телефону. Моя организация, Всемирный банк на ежедневной основе поддерживает тесный контакт с украинским правительством. Мы оказываем [ему] поддержку везде, где только можем".